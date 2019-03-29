Kendi anonsunu kendi yapan aday

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde Bağımsız Menteşe Belediye Başkan Adayı Cevdet Güven, kendisine ait aracıyla kendi anonsunu kendisi yaparak seçim kampanyasını yürütüyor. Kampanya çerçevesinde halka diğer adaylar gibi promosyon ürünler yerine, çağla dağıtan Güven, Menteşe İlçesi'nde seçmenin gözdesi haline geldi. Cevdet Güven yaptığı açıklamada, "Ne sağcıyım, ne solcuyum. Sağ da bizim, solda bizim. 11 yaşında namaz kılmayı öğrendim. Cenab-ı Hak diyor ki; sağınıza solunuza selam verin, yoksa namazınızı kabul etmem diyor. Bunun için bağımsız aday oldum" dedi.

"Afişler çöpe, çağla mideye gidiyor"

Güven, "Tabi ki seçimde reklam şart. Afişlerin haftalık kirasını sordum, Bin lira. 4 afiş assam aylık 4 bin lira. 50 afiş assam 200 bin lira. Çok büyük bir rakam. Ben bunun altından kalkamam. Milyon lira afiş parası veren arkadaşlar görüyorum. Üzülüyorum. 20-30 araçla köylere gidiyorlar. Ayıplıyorum. Gerek yok. Gönül bağınız varsa, gözdağı vermeye gerek yok. Yıllardır ben çağla dağıtırım. Benim badem ağacım yok fakat karanfile, afişe ve ofis açmaya vereceğim parayı, dedim ki onlar çöpe gidiyor. Benimki mideye gitsin. Her gün Datça'dan 30-40 kilo çağla getirdim. İkram ediyorum. Onun da bir espirisi oluyor. Bu mevsimde burada bu yok. Olmadığı için insanlara hoş geliyor. Dediler ki maaşın yok. Gelirin yok. Olsun. Efendimiz Hicret'i yaparken villası mı vardı. Mağarada yattı. Ben de yatarım. Bu ittifakların sonu infilak olacağını hesap ederek bağımsız aday oldum. Çünkü ittifak mecburiyet, iltifat memnuniyettir diye düşündüm ve bu şekilde yola çıktım" diye konuştu.

Kaynak: İHA