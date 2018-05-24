Kendi Adlarına Hat Alıp İdarecilere Vermeyenleri İşten Çıkarıyorlardı"

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmen Alim Şanal'ın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, kapatılmadan önce Çınar Eğitim, Dayanışma ve Kültür Derneği'nde öğretmen olarak görev yapan tutuksuz sanık Alim Şanal ile avukatı katıldı.

Sanık Şanal, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım, suçsuzum." dedi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanığın adına kayıtlı hatta FETÖ'nün sözde Gaziantep bölge imamı firari sanık Mehmet Kocatürk'ün ByLock kullandığının tespit edildiğini belirterek, sanığa "Neden üzerine aldığın hattı başkasına verdin?" diye sordu.

Sanık Alim Şanal, "Çalıştığım dernekte, kendi adlarına telefon hattı alıp idarecilere vermeyenleri işten çıkarıyorlardı. Çalışmak zorunda olduğum için kabul ettim. Hattıma ByLock yükleyen kişiyle hiçbir irtibatım yoktur." şeklinde beyanda bulundu.

Başkan Kumhak'ın, "İşten çıkarken neden istemedin" diye sorması üzerine sanık Şanal, "Belki başka bir işe alırlar diye ters düşmek istemedim." diye yanıtladı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.