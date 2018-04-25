Kendi Adayımızla Seçimlere Gireceğiz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kendi adayımızla 24 Haziran'a gideceğiz ama bu aday sadece HDP'nin adayı olmayacak." dedi.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gündeminin seçim olduğunu belirterek, "Onlar, korkularını, paniklerini, acziyetlerini aslında bu seçim kararı ile çok net bir şekilde ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Seçim kararının açıklandığı gün TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşüldüğünü anımsatan Beştaş, "Bu seçim, AKP ve MHP'nin sonu olacak. 24 Haziran'da onlara en büyük cevap verilecek." diye konuştu.

Beştaş, insanları birbirine yaklaştıran, kutuplaştırmayı ortadan kaldıran bir seçim çalışması yürüteceklerini ve seçimlere ilişkin kampanyalarının herkesi kapsayacağını söyledi.

Bürokrasi, yargı, emniyet ve seçimlerde alanda görev yapacak kamu kurumu çalışanlarına çağrısı olduğunu ifade eden Beştaş, "Sakın ola ki AKP'ye güvenmeyin, yaslanmayın. Konusu suç olan bir emri yerine getirmeyin. Çünkü bu iktidar gidecek. 25 Haziran'da Türkiye yeni bir günle doğacak, bahar gelecek." görüşünü savundu.

"Adayımızı önümüzdeki günlerde açıklamayı planlıyoruz"

Beştaş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isminin geçmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Beştaş, temel yaklaşımlarının "tek adam rejimine ve tek adama karşı tek adam çıkarma anlayışı" olmadığını söyledi.

Bugün Parti Meclisi (PM) ve MYK toplantılarının olduğunu belirten Beştaş, çok geniş kesimlerle temaslarının ve tartışmalarının devam ettiğini, kendi adaylarının sadece HDP'nin adayı olmayacağını, Türkiye'de demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlükten yana olanların da adayı olacağını dile getirdi. Beştaş, "Kendi adayımızla 24 Haziran'a gideceğiz ama bu aday sadece HDP'nin adayı olmayacak. Demirtaş'ın, önerilenler arasında olduğu ve önümüzdeki birkaç isimden biri olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Adayımızı önümüzdeki günlerde açıklamayı planlıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Ziya Pir'in açıklamaları var. Siz nasıl bakıyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Beştaş, "Şu anda belirli isimler etrafında yaratılan bir gündem var. Bu tam da Erdoğan ve AKP zihniyetinin belirlediği bir tartışma yöntemidir. Spekülasyonlarla, isimler etrafında yapacakları değerlendirmelerle asıl gündemi karartmaya çalışıyorlar. HDP'nin bakış açısı, isimlerden ziyade sorunları konuşmak, sorunların nasıl çözüleceğini tartışmaktır." diye konuştu.

"HDP, kilit partidir"

HDP'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığına nasıl bakacağına ilişkin soruya Beştaş, "Bizim partide tek Meral var o da benim. Bizim gündemimizde başka bir Meral yok." karşılığını verdi.

"Sıfır baraj ittifakı" açıklamalarının anımsatılması üzerine Beştaş, bu konuyu yakından bildiklerini ve izlediklerini belirterek, "HDP, şu anda ötelenmesine, kriminalize edilmesine rağmen sadece anahtar değil kilit bir partidir. Bu tartışmalardan bizim de bilgimiz var." dedi.

"Cezaevlerinde sağlık hakkı engellenmektedir"

Öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıldır Türkiye'nin OHAL ve KHK'ler ile yönetildiğini ve bundan kaynaklı hak ihlalleri olduğunu öne sürdü.

Cezaevlerinde yaşananlara değinen Yiğitalp, "Cezaevlerinde sağlık hakkı engellenmektedir. Kelepçeli muayene dayatması var. Havalandırmasız ring araçlarında hasta sevkiyatı var. Cezaevi girişinde çıplak arama dayatılmaktadır." iddiasında bulundu.

Yiğitalp, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine, "HDP bu ülkenin şansıdır. Şahıslar ve bireyler üzerinde tartışma yürütmez. Bunun tartışmasını şu anda yürütmekte çok erkendir." ifadesini kullandı.