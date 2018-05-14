Kendall Jenner, Transparan Kıyafetiyle Cannes Film Festivali'ne Damga Vurdu

Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde başladı.

Sinemaseverlerin merakla beklediği festival, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) isimli filmi ile perdelerini açtı. 8 Mayıs'ta kapılarını açan 2018 Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

KENDALL JENNER DAMGASI

Film gösterimleri kadar kırmızı halısıyla da ilgi toplayan Cannes Film Festivali'ne damga vuran isimlerden biri Kendall Jenner oldu.

HERKESİ BÜYÜLEDİ

22 yaşındaki Kendall Jenner, tercihini transparandan yana kullandı. Ünlü model beyaz elbisesiyle herkesi büyüledi.

CESARETİYLE ALKIŞ TOPLADI

71. Cannes Film Festivali'nde Güneş'in Kızları prömiyeri için kırmızı halıda boy gösteren genç model cesaretiyle de alkış topladı.

Kendall Jenner festivalde böyle görüntülendi;