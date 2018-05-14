Kendall Jenner, Transparan Kıyafetiyle Cannes Film Festivali'ne Damga Vurdu
8 Mayıs'ta kapılarını açan 2018 Cannes Film Festivali'nde tercihini transparandan yana kullanan Kendall Jenner, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.
Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde başladı.
Sinemaseverlerin merakla beklediği festival, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) isimli filmi ile perdelerini açtı. 8 Mayıs'ta kapılarını açan 2018 Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
KENDALL JENNER DAMGASI
Film gösterimleri kadar kırmızı halısıyla da ilgi toplayan Cannes Film Festivali'ne damga vuran isimlerden biri Kendall Jenner oldu.
HERKESİ BÜYÜLEDİ
22 yaşındaki Kendall Jenner, tercihini transparandan yana kullandı. Ünlü model beyaz elbisesiyle herkesi büyüledi.
CESARETİYLE ALKIŞ TOPLADI
71. Cannes Film Festivali'nde Güneş'in Kızları prömiyeri için kırmızı halıda boy gösteren genç model cesaretiyle de alkış topladı.
Kendall Jenner festivalde böyle görüntülendi;
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zahmet edip onuda giymeseydin bariCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemin ederim artik kiyamet baya yaklasmis ki dogru durust bi kiz kalmamis daha.kucucuk kizlar bile bu Allahsiz kitapsizlar yuzunden yoldan cikiyolarCevap Yaz Yayından Kaldır
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:) hanı nerdeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Pis gavurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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e göremedikCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır