Kenarında Piknik Yaptıkları Baraj Gölünde Boğuldu

Adana'da bir genç, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu.

Ailesiyle merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yapan Erdem Gürgür (15), serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan gencin ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Dalgıç polislerin çalışmasını izleyen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Ekipler bir süre yaptıkları arama çalışması sonucu genci sudan çıkarttı.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Gürgür, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.