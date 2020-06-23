Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kapılarını "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kapılarını "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile açtı

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kapılarını
23.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:58

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından kurulan müzede sezon açılışı, "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile yapıldı.

Yavuz ve köy sakinlerinin katıldığı etkinlikte, müze bahçesindeki yonca ekili alan Bayburt türküleri eşliğinde tırpanla biçildi.

Yavuz, yaz sezonu boyunca önemli etkinliklere imza atacaklarını belirterek, her pazar günü köy gelenekleriyle alakalı çeşitli etkinlikler planladıklarını ve bunun ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yaşayan müze", "köklere dönüş" ve "bize gelen bizi yaşasın" sloganlarıyla hareket ettiklerini anlatan Yavuz, "Paylaşmak Anadolu'nun en güzel geleneklerinden biridir. İnancımızın da en önemli unsurlarından birisi paylaşmaktır. Hem Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmak hem de birbirimizin emeğine katkıda bulunmak. Bu amaçla Bayburt türküleri eşliğinde birlikte tırpan biçme şenliği gerçekleştirdik." dedi.

Yavuz, müzede geçmişteki sosyal, kültürel yaşamı simgeleyen faaliyetleri insanların dimağında canlı kılmak istediklerini ve temel amaçlarının göçe karşı bir duruş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü artık 5 haneli köyün dahi yolu, suyu, elektriği var. İstanbul'da hastaneye ulaşma şansınız 2 saat. Burada telefon ettiğinizde 10 dakika sonra ambulans doktoruyla beraber geliyor. Dolayısıyla devletimizin altyapı konusunda buraya yapacağı her şey üst noktaya ulaştı. Ama buna rağmen göçün devam ediyor olmasının ekonomik bir nedeni yok. Çünkü çiftçilik ve hayvancılık gerçekten güzel kazandırıyor. Buradaki insanlar şehirlerdeki insanlardan en az 10 kat daha az çalışarak daha yüksek bir refahı elde edebiliyor."

Göç için bir neden olmadığına dikkati çeken Yavuz, "Çiftçiye ihtiyacımız var. Hayvancılığa ihtiyacımız var. Salgın sürecinde en büyük korkumuz gıda lojistiğini, sürdürebilirliğini nasıl sağlamaktı. Bu hepimizin korktuğu konulardan biriydi. Dolayısıyla artık şehre gitmenin bir gerekçesi yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı Haber
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı Haber
Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Cevdet Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kapılarını "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:58:06. #1.14#
title