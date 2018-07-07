AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 27.dönem milletvekili yemin törenine katılmak için TBMM'ye motosikletiyle geldi. Kask takmayı da ihmal etmeyen Sofuoğlu hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sofuoğlu, milletvekili kaydını yaptırmak için lüks otomobiliyle Meclis'e gelerek ilgi odağı olmuştu.

(Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan/İHA)