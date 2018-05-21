Kenan Sofuoğlu, Selçuk Çebi ve Alpay Özalan AK Parti'de Milletvekili Adayı Oldu

AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Listede spor dünyasının tanıdık isimleri de yer aldı.

Pistlere veda eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan, eski milli futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. sıradan ve eski milli güreşçi Selçuk Çebi Trabzon 6. sıradan AK Parti milletvekili adayı oldu.

ALPAY ÖZALAN İZMİR 2. BÖLGEDEN ADAY OLDU

Ocak ayında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen, geçmişte Samsunspor ve Eskişehirspor gibi takımları çalıştıran Alpay Özalan, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yaptığı dönemde AK Parti İzmir 2. bölgeden milletvekili adayı oldu.

KENAN SOFUOĞLU KARİYERİNİ SONLANDIRMIŞTI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini 12 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM"

Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu." ifadelerini kullanmıştı.



