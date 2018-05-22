AK Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini ile Geldi
AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.
Sakarya'da Ak Parti 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu, Ak Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi.
"SİYASETTE İYİ KARİYER YAPMAYI HEDEFLİYORUM"
Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.
YORUMLAR (50)
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kenan sfoğlunu bilmem ama, akp de lüks şatafat pahalı yiyecekler giyecekler arabalar o biçim, hiçde peygamberin ahlakıyla uyşmuyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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eee zenginler kulubuna hoş geldin akp zenginler partisiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam gibi adamCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ne boş insalarsınız adam şimdiye kadar çalışmış çabalamış kazanmış sizene neyle gelmiş hı buarada ak partili değilim sadece adil bakıyorum sırf ak partiden aday olmuş diye karalıyamam kimseyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam yılarca dünya şampiyonu oldu , alır normaldir. Haram para değilse, zekatını da veriyorsa sorun yok. Chpkklılar kendi servetlerini nerden geldiğini araştırsın. Hepsi zengin sosyeteCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır