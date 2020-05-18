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Kenan Sofuoğlu'nun 'Köklerine dönüş' belgeseli yarın yayınlanacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sürücülere ilham veren motor sporları efsanesi, eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatı anlatan 'Köklere Dönüş' belgeseli basın toplantısı ile tanıtıldı.

Kenan Sofuoğlu'nun 'Köklerine dönüş' belgeseli yarın yayınlanacak
18.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:43

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'ye 5 dünya şampiyonluğu getiren, başarılarıyla genç sürücülere ilham veren motor sporları efsanesi, eski Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayatı anlatan 'Köklere Dönüş' belgeseli basın toplantısı ile tanıtıldı. 26 dakikalık belgesel yarın yayınlanacak.

Eski sporcu Kenan Sofuoğlu'nun hayatı anlatan 'Köklere Dönüş' belgeselinin basın toplantısı online olarak yapıldı. Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü'nün de katıldığı basın toplantısında konuşan Kenan Sofuoğlu, "Hayatım boyunca önüme birçok engel çıktı. Ben bu engelleri motosiklet tutkum sayesinde aştım. En zor zamanlarımdan sonra bile kendimi hep motosikletin üstünde yarışırken buldum. Yarışmak benim hayatım oldu. Rabbime şükürler olsun ki kendime hedef olarak koyduğum 5 dünya şampiyonluğunu da ülkeme getirmeyi başardım. Bu yolculuğumda yanımda hep Red Bull ailesi vardı. Toprak, Can ve Deniz azim ve disiplinleri ile bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Bu belgesel sayesinde benim için çok özel anları, unutmak istemediğim sevdiklerimi ve genç bir sporcuyken kurduğum hayalleri nasıl tutkuyla gerçekleştirdiğimi hatırlamak, ileride çocuklarımın da bunları izleyebilecek olması beni çok duygulandırıyor. Bugün bana verilen bu fırsatı kullanarak gençlere asla pes etmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmelerini öğütlemek istiyorum" diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu: "Belgesel, benim gibi diğer genç sporcu arkadaşlarımın da ilham almasını sağlar"

Dünya Superbike Şampiyonası 'En iyi bağımsız sürücüsü' unvanını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün Toprak Razgatlıoğlu olarak bunca başarı elde ederek karşınızda durabiliyor, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışabiliyorsam bunların hepsini Kenan ağabeye borçluyum. Bizim bildiklerimizi, yaşadıklarımızı içeren, Türkiye'nin efsane sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun acılardan başarılara doğru tırmanışını anlatan bu belgesel, umarım benim gibi diğer genç sporcu arkadaşlarımın da ilham almasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Red Bull Moto GP Rookies Cup önemli başarılara imza atan Can ve Deniz Öncü Kardeşler ise, "Kenan ağabeyin bizim için açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemek ve yeni şampiyonlukları ülkemize getirmek istiyoruz. Onun zorluklar karşısındaki duruşu ve başarıları bize her zaman örnek oluyor" diye konuştular.

Yarın yayınlanacak

Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı tüm sıkıntıları, tüm mücadelesi ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran Red Bull Media House yapımı 'Köklere Dönüş' belgeseli, yarın Red Bull TV'de yayınlanacak. 26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu'nun 'Hayatım' dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, aile arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu'nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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