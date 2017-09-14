Kenan Sofuoğlu'nun Hedefi Liderlik

- Dünya Supersport Şampiyonası'nın son beş yarışında yaptığı çıkışla liderle arasındaki puan farkını 1'e indiren Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu sezonun kritik yarışlarından birine Portekiz'de çıkacak.



Son 5 yarıştan 4'ünü kazanan, birinde ise ikinci olan Kenan Sofuoğlu, Portekiz'de 2010'dan sonraki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Tecrübeli pilot, genel klasman liderliğine yerleşmek istiyor.



Sezonun bitmesine dört yarış kala ipleri eline alma planları yapan Kenan Sofuoğlu'nun, kariyerinde çıktığı 122 Supersport yarışlarında 42 birinciliği bulunuyor.



Dünya Supersport Şampiyonası'nın genel klasmanında ise Sofuoğlu, Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi başarmıştı. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.



TOPRAK RAZGATLIOĞLU DA ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK



Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun kulvarı Superstock 1000'de ise Portekiz ayağıyla beraber üç yarış kaldı. İstikrarlı performansının ardından ikinci sıraya kadar yükselen Razgatlıoğlu'nun 89 puanı bulunuyor. Genç isim, Portekiz'de de gülerek 115 puanla lider olan Rinaldi'yi geçmek istiyor.



- İstanbul