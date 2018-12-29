Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'teki makamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, Meclis'in seçimden sonraki 3-4 aylık süreçte yoğun şekilde çalıştığını, 15 teklifin yasalaştırıldığını, 4 tezkere ve 2 araştırma komisyonu raporunun görüşüldüğünü ifade etti.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Sofuoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa ilişkin soruya Turan, ''Keşke olmasıydı. Kendisi de şık bir tarz olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama AK Parti ruhuna, felsefesine uygun bir fotoğraf olmadığını, zaten kendisi de sonra özür dileyerek açıkladı. Bir daha olmayacağını ümit ediyorum.'' şeklinde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde üzerinde 'senatör' sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM'deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu'nun karşısında duran iki kişiye de "Emir erlerim" dediği paylaşım tartışma yarattı.

Sofuoğlu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırsa da, eleştiriler devam etti.

Sofuoğlu, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabi ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstün de yeri var. Hususen yanlış anlama kastıyla gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder, saygılarımı sunarım."