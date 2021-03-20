Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu

Borcu olup başvurmayan bin pişman olur! Faizler siliniyor, 18 ay taksit imkanı geliyor

- Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda gençler 'Bisiklet Turu'nda bir araya geldi Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü önderliğinde 'Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu' düzenlendi.

- Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda gençler 'Bisiklet Turu'nda bir araya geldi

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü önderliğinde 'Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu' düzenlendi. Programa katılan Dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu bisiklet üzerinde tek teker şovu yaptı.

Pandemi döneminde spor etkinliklerinin aksamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öncü Spor Kulübü destekleriyle "Mesafeli Pedallar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi. 6 etaptan oluşan proje kapsamındaki ilk tur, Başakşehir Sular Vadisi'nde başladı. Dünya Motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Önder Genel Başkanı Kamber Çal, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay'ın katıldığı etkinliğe, gençlerin katılımı da yoğundu. Güvenlik önlemlerini alarak bisikletlerine binen gençler, sosyal mesafeyi koruyarak bisikletleriyle şehir turu yaptı. Etkinlikte gençlerle birlikte fotoğraf çekilen Kenan Sofuoğlu daha sonra ise 'tek teker' üzerinde bisiklet sürerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Organizasyon sonunda bisiklet turuna katılan gençlere hediyeleri Kenan Sofuoğlu ve Mustafa Canbey tarafından verildi.

"İşin aslı gençlerimizi bisiklet sporuna, bisikletin kültürüne alıştırmak"

Dünya motosiklet Şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: "Burada işin aslı gençlerimizi bisiklet sporuna, bisikletin kültürüne alıştırmak. Ülkemizde bisiklet kültürü çok fazla yok. Avrupa'ya kıyasla bisiklet kullanımı çok az. Bisiklet kullanımının Türkiye'de artmasını isteyenlerden birisi benim. Sağlık anlamında da bisiklet çok faydalı bir araç. Türkiye'nin birçok şehrinde bisiklet yolları yapılmaya başlandı" dedi.

Bisiklet turuna katıldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Ömer Rıza, "Çok heyecanlıyım bu tura katıldığım için. Dünya şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu da burada. Onunla yarışmak isterim. Hava da güzel. İlk önce buralarda sürüp daha sonra vadiye ineceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU