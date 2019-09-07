07.09.2019 18:56

- Kenan Sofuoğlu Motokros Şampiyonası'nda

Şampiyona nedeniyle kurulan stantları ziyaret eden Sofuoğlu;

"Çok emek verdik, emeğimizin de karşılığını aldık"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ikincisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağını Dünya şampiyonu ve Ak Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu ziyaret etti.

Dünya Şampiyonu ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası nedeniyle kurulan stantları ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürlüğü standını da ziyaret eden Sofuoğlu, burada gazetecilere şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, "Bu yıl çok iyi hazırlandık. Özellikle bu yılın tekrarını yapabilmek için zorlandığımız dönemler oldu. Ankara'da özellikle sayın eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu çok gösterdi ve hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Spor Bakanlığına çok gidildi. Bu yıl için Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Bununla beraber bu yarışa çok destek ve sponsor bulabildik. Yani sponsorlar artık yarışır hale gelmişti bu yarışta ve bu organizasyonda olmak için. Cumartesi günü buraya geldiğimde tamamen farklı organizasyon gördüm. Tabi ki yarış yapmak ayrı bir şey burayı şenlik havasında canlandırabilmek insanların ilgisini çekip buraya insanları toplamak çok ayrı bir şey. Dün akşam burası çok kalabalıktı. Güzel bir konser vardı. Akşam ve yarın akşam konserler olacak. İnanıyorum ki; bu yıl çok daha iyi organizasyon olacak. Çok daha kalabalık organizasyon olacak. Bu yarış bittiğinde şampiyona pilotları, yabancı misafirlerin buradan ayrıldığı zaman dünyanın her yerine gittiklerinde Türkiye'de ne güzel bir organizasyon yapıldığını, Türk halkının onları nasıl sıcak karşıladığını ve bu işi ne kadar iyi becerdiğimizi inşallah dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.

Yarışlara çok emek verildiğini ve emeklerinde karşılığının alındığını belirten Sofuoğlu, "Geçen yıl yarış bittikten sonra Avrupa'da gittiği organizasyonlarda buraya gelmiş, bu yarışta bulunmuş, misafirlere ve özellikle medya insanlarına sormuştum. 'Türkiye'deki yarış nasıldı? Memnun muydunuz, sıkıntılarınız nedir?' dediğimde herkes farklı bir Türkiye ile karşılaştığını söyledi. 'Bizim kafamızda farklı bir ülke vardı. Ama gittiğimizde gördük ki; Türkiye gerçekten gidilmesi, görülmesi ve ailemizi de alıp orada tatil ortamında yapacağımız bir organizasyon geçireceğimiz bir ülkeydi' dediler. Çok emek verildi, emeklerimizin de karşılığını aldık. Parkur olarak biz geçen yıl çok iyiydik. Dünyanın en iyi parkuru seçildi ve bununla alakalı ödül alındı ama organizasyon olarak ben kendi adıma söylüyorum bunu özeleştiridir bu daha iyi yapabilirdik dedim. Özellikle buradaki milletvekilleri ve bakanımıza Ankara'da neler yapmamız gerektiği konusunda kendi tecrübelerimden tavsiyeler vermiştim. Bu sene görüyorum ki tamamen farklı bir ortamda bulunuyoruz. İnanıyorum ki o emeklerin karşılığını biz aldık. Tabii bu, bu kısmı bir de diğer kısmı var. Bu yarış dünya şampiyonası olduğu için her yerde yayınlanan bir organizasyondan bakıyoruz. Milyonlarca insan bugün ve yarın buradaki yarışları izleyecek. Burada kadınlar dünya şampiyonası var ve yarın bir kadın dünya şampiyonu olacak burada ve kutlamaları yapılacak. Öte yandan diğer kategorilerde de şampiyonları ile alakalı birçok insan bu yarışı dünyanın her yerinden takip edecek. Sezonun son yarışları olduğundan dolayı ilginin de çok arttığı bir yarış. Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor" dedi.

Motokros Şampiyonası'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasını da değerlendiren Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ne kadar önem verdiği ortada. Bu yarışı ilk yılı olmasa da ikinci senesinde himayelerine aldırabildik. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasındaki en büyük katkısı da şudur; prestiji artan bir organizasyon oluyor. Buraya spornsor bulmak çok kolay oldu. O anlamda da Cumhurbaşkanımız ilgi gösterip himayesine aldığı için çok teşekkür ediyorum. biz elimizden geleni yaptık ve Cumartesi itibarıyla karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA