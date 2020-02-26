Kenan Sofuoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu

26.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:06

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Beş tane sporcuyu yarıştırıyorum ama milletvekili olduğum için sürekli yanlarında olamıyorum. İnşallah milletvekilliği görev sürem bittiği zaman izin alacağım ve sporcularıma daha fazla vakit ayıracağım." dedi.

Sofuoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Başarıya Giden Yolda Sınırları Zorla" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Yarışları bıraktığını ancak sporcu yetiştirmeye devam ettiğini belirten Sofuoğlu, bu yüzden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Sofuoğlu, beş kez dünya şampiyonu olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hayatınızda yapmak istediğiniz işlerde zorlanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama önemli olan azmetmek ve mücadeleyi bırakmamaktır. Ben de mücadele ettim. 35 yaşına kadar yarışlara devam ettim. Hatta 5-6 yıl daha devam etmek istedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine bıraktım. Şimdi yeni gençler yetiştiriyorum ancak bu saatten sonra yarışa dönme gibi bir hayalim yok. 18 yaşındayken liseden mezun olur olmaz Avrupa'ya gittim. Daha önceden oraya giden bir Türk olmadığı için ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Avrupa Şampiyonası'nın yarışlarına bile katılamadık. Daha sonra babama 'Avrupa'da kalayım' dedim. 3-4 yıl Almanya'da kaldım ve orada tutunmak nasip oldu."

"Sıkıntı çekmeyen insanın ne kariyeri sürer ne de başarıları devam eder" ifadesini kullanan Sofuoğlu, motosiklet tutkusu ve hevesinin çok güzel olduğunu vurguladı.

- "Beş tane sporcuyu yarıştırıyorum"

Sofuoğlu, bu yüzden yarışları bıraksa da tutkusunun hiç dinmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Beşinci şampiyonluğumu kazandığımda içimde 'Bu benim son şampiyonluğum' hissi vardı. Daha fazlasının olmayacağını tahmin etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılında Sakarya'ya geldiğinde 'Emekli olmayacaksın ama yarışlardan çekileceksin.' demişti. O zaman tamam bırakıyorum diye kendisine söz verdim. Ne zaman kendisine bir kez yarışayım desem kabul etmiyor. Beş tane sporcuyu yarıştırıyorum ama milletvekili olduğum için sürekli yanlarında olamıyorum. İnşallah milletvekilliği görev sürem bittiği zaman izin alacağım ve sporcularıma daha fazla vakit ayıracağım."

Daha sonra salondaki öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, motosiklet tutkunlarının yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA