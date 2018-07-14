Kenan Sofuoğlu: Eşim, Cumhurbaşkanımıza Aşkımı Bildiği için Ona Saygı Duyuyor

AK Parti'den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Posta gazetesine verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını dile getirdi.

Daha önce Meclis'e geldiği spor araçla dikkatleri üzerinde toplayan Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR YOL VAR"

"Aday listelerinin açıklanacağı gün Cumhurbaşkanımızdan telefon geldi, 'Razılığın varsa seni listelerimize koymak istiyoruz' dedi. 'Efendim nasıl isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi' dedim. Ona olan sevgim, saygım çok büyük. O kadar kibar bir lider ki, 'Kenan seni koyuyorum' demedi. 'Razılığın var mı?' diye sordu. Birkaç saat içinde resmi başvurum yapıldı ve 3. sıradan aday oldum. Hamdolsun milletvekili seçildik. AK Parti olarak Sakarya'da büyük başarı sağladık. Önümüzde zorlu bir yol var.

"CUMHURBAŞKANIMIZA AŞIĞIM"

*Eşiniz yabancı uyruklu. Tayyip Bey'e bakışı nasıl?

"Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa'da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz.

*Muhafazakar yanınıza eşiniz ayak uydurabildi mi?

Evlenirken her şeyi açık açık söylemiştim. Giyim tarzına çok dikkat ediyor, her şeye özen gösteriyor. Eşimin saçı açık. Ben görüşümü söylerim, karar onundur. Eşimle hamdolsun hiçbir sorunumuz yok. En büyük derdimiz evlat kaybımız."