Kenan Sofuoğlu: 2020 yılı camiamıza hayırlı olsun

20.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:04

"İnşallah daha fazla şampiyonayı Türkiye'ye getireceğiz"

"Toprak'tan bu yıl Superbike Şampiyonluğu bekliyorum"

Kaynak: DHA

Kaan ÜLKER - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL , - Kenan Sofuoğlu, "İnşallah motosiklet camiası gelişecek, bilinecek ve herkes tarafından daha fazla takip edilen bir branş olacak. Bu kültürü yaymak da bizim boynumuzun borcu. Her gün büyüyen bir camiayız ve Türkiye'de daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İstanbul Motobike 2020 açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020 sezonunun bereketli olması temennisinde bulunan Sofuoğlu, "Her yıl motosiklet fuarıyla birlikte motosiklet federasyonunun açılışı olur. Bugün burada yine sezonu açıyoruz. Bugün yanımda Toprak var. Az sonra Avustralya'ya ilk yarışı için gidecek. Öteki tarafımda motosiklet şovu alanında bizi teslim eden Birkan var. Bir çok sporcumuz daha var. Umut ediyorum ki 2020 yılı bereketli ve hayırlı olur. Geçen sene ÖTV indiriminden sonra güzel bir sene geçirdik. Motosiklet satışının otomobil satışını geçtiği dönemler oldu yıl içerisinde. Umut ediyorum ki bu yıl da bereketli olur. Motosiklet alanında önemli yatırımlar yaptık. Yamaha Cup ile birlikte düzenlemek istediğimiz, 20 tane genci seçip eğittikten sonra Avrupa'ya gönderme projemiz var. Federasyonumuz, Dünya Motokros ve Türkiye Şampiyonları düzenliyor. Pist girişimlerine başladık. Cumhurbaşkanı ile toplantımızda motor sporları tesislerinin eksikliğinden bahsettim. Bu anlamda da bazı adımlar atıldı. İnşallah Düzce-Cumayeri pistinin gerçek anlamda projesini başlatıyoruz. İnanıyorum ki bu yıl orada yarış da yapacağız. İnşallah motosiklet camiası gelişecek, bilinecek ve herkes tarafından daha fazla takip edilen bir branş olacak. Bu kültürü yaymak da bizim boynumuzun borcu. Her gün büyüyen bir camiayız ve Türkiye'de daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu."İNŞALLAH DAHA FAZLA ŞAMPİYONAYI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"Bu yıl 3'üncü kez Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını söyleyen Kenan Sofuoğlu, "Dünya Motokros Şampiyonası ilk kez düzenlendiğinde değerini pek iyi bilememişti. 2019 yılındaki organizasyon harikaydı. Spor Bakanımızın destek vermesi, sporcuların daha hazırlıklı gelmesiyle harika bir organizasyon yapıldı. Gerçekten de yapılan emeğin karşılığı alındı. 2020 yılında tekrar düzenlenecek. Bu tip organizasyonların yapılması, milyonlarca insana ulaşılması açısından çok önemli. İnşallah biz daha fazla şampiyonayı Türkiye'ye getireceğiz. Benim hayalim, Toprak'ın yarıştığı Dünya Super Bike Şampiyonası. 2013 yılında benim şampiyonam bir kere gelmişti. İnşallah pistle ilgili sorunları çözersek daha fazla şampiyonayı Türkiye'ye getireceğiz. Burada federasyonun emeği, bakanlığın desteği çok büyük" ifadelerini kullandı."TOPRAK'TAN BU YIL SUPER BIKE ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUM"Türkiye'de motosiklet branşında çok önemli sporcular olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Toprak'tan 2020 yılında Dünya Superbike şampiyonluğu bekliyorum ama 2 yıllık bir sözleşmesi var. Bu yıl, alışma yılı. Yamaha markasına ilk defa transfer oldu. Kendisinden beklentim büyük olduğu için böyle söylüyorum. Her halükarda sezonu ilk 3'te tamamlayacaktır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi, en büyük beklentimiz. O zaten başarılı bir sporcu. Birkan kardeşim, şov dalında Türkiye'nin her şehrine gidip şov yapıyor. Sakarya'ya geldiğinde yaptığı şov ile insanları çok fazla etkilemişti. Bize Birkan gibi sporcular da lazım. Birkan Avrupa Şampiyonası'nda şov dalında denemeler yaptı ama daha fazla tecrübe lazım. Orası farklı bir dal. Orada yolu açmaya çalışıyor. Ona sponsor desteği ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah Birkan da yol açan olacaktır" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kenan Sofuoğlu'nun açıklamaları