Kenan Özer: "Bu VAR, neden var?"

08.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:33

Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer, Gökhan Gönül ile arasında yaşanan pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Gökhan'ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye bana direkt sarı kart verdi. Bu VAR, neden var?" dedi.



Beşiktaş deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK'da tecrübeli oyuncu Kenan Özer maçın ardından açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın 3 golle kazandığını ifade ederek sözlerine başlayan Özer, "Güzel bir galibiyet aldılar. Ama maçtan sonra biraz üzüldüm. Futbol adına üzüldüm. Çünkü son penaltı pozisyonu var, Gökhan Gönül ile birlikte. Gökhan'ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye bana direkt sarı kart verdi. Pozisyondan sonra Gökhan'a; 'doğru söyler misin' dedim. O da döndü sağ olsun; 'Hocam, Kenan'a benim bir müdahalem var. Kenan kendini yere atmadı, penaltı' dedi. Hadi bana inanmadın, Gökhan'a inanmadın, VAR, var kardeşim. Bu VAR, neden var? Yok mu, ya da bize mi yok. Her pozisyonda gittin, 10 dakika pozisyonu izledin. Beşiktaş kazandı eyvallah, hak etti kazandı. Ona bir şey demiyoruz ki. Ama benim 3 sarı kartım var o yüzden dokundu bana. Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur. Pozisyon penaltı, onu vermedin sarı kart bari verme. Git VAR'a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim. Nedir bu? Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah'a havale ediyorum. Alper Ulusoy mudur, nedir, Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar. Ama böyle şeyler bizi üzüyor. Bizim de ailemiz, çoluğumuz çocuğumuz var. Yoktan yere haftaya cezalı olacağız. O da olur, futbolcular cezalı olur. Ama bu kadar açık, net olmaz. 1 saniye bak. VAR'a baksan göreceksin zaten. Ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA