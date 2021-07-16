Kenan Karaman Beşiktaş'ta!
Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele edeceği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman transferini de açıkladı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele edeceği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Kenan Karaman transferini de açıkladı.
Kaynak: Dugout