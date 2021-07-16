Kenan Karaman Beşiktaş'ta!

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele edeceği yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Mehmet Topal’ın ardından Kenan Karaman transferini de açıkladı.