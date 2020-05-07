Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinden müjdeli haber!

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız bebek beklediği ortaya çıktı

Ünlü çift, haberi sadece ailesi ve en yakın arkadaşlarıyla paylaşmıştı.

"YAVAŞLADIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Kobal kısa süre önce eşiyle karantinada geçirdiği süreci şu sözlerle özetlemişti: "İçe dönük bir süreç geçiriyorum.

Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum.

Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi."