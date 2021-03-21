Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi
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Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

21.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:50
Kenan İmirzalıoğlu: Rasim Öztekin değerli bir abimizdi

Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili "Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var" dedi.

Tarih dersi almak için hoca tuttuğu konuşulan oyuncu, konuyla ilgili "Hoca tutmadım ama niyetim var. Biraz daha derinlemesine öğrenmek istediğimi arkadaş arasında konuşmuştuk. Tarihe meraklıyım. Türk ve dünya tarihine ilgim var" dedi.

"Kurtlar Vadisi" dizisinin kadrosuna katılacağı konuşulan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı: "Öyle bir görüşme olmadı. Geçenlerde de söyledim ama hala 'Yeşil ışık yaktı' diye haberler çıkıyor. Ortada ışık filan yok."

RASİM ÖZTEKİN DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ

8 Mart'ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin'i de anan İmirzalıoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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