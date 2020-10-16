Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi
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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi

16.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:02
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal ve kızı Lalin'e Bodrum'dan ev hediyesi

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan eşi Sinem Kobal'a Bodrum'dan 3 milyon TL'ye villa satın aldı.

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan eşi Sinem Kobal'a Bodrum'dan 3 milyon TL'ye villa satın aldı.

Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına hamile olan Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı. Yüzme havuzu ve özel spor alanı gibi birçok lüks detayı bulunan evin tadilat işleri bittikten sonra ikili, salgın nedeniyle bir süre daha şehir hayatında kalacak. Çift daha sonra Bodrum- İstanbul arası mekik dokuyacak.( Akşam)

Kaynak: Hürriyet

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