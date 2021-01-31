Kenan İmirzalıoğlu hayranlarına teşekkür etti

İmirzalıoğlu, hayranlarının kızları Lalin için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Nefes Projesi"ne fidan bağışı yapmalarından dolayı onore olduklarını söyledi. Ünlü oyuncu Türkiye'nin dört bir yanından Ankara Çamlıdere ve Rize Çamlıhemşin'e fidan diken hayranlarına, "Ne mutlu... Lalin daha ayakları yere basmadan onun için fidanlar dikilmesi. Ailecek memleketin yeşermesine katkıda bulunmak tabii ki çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. İmirzalıoğlu, "Lalin için yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna ise gülümsemekle yetindi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz günlerde de sokak hayvanları için evlerinin önüne kulübe yaptırıp içine battaniye ve mama koymuştu.

Kaynak: Hürriyet