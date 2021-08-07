Kenan İmirzalıoğlu: Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu
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Kenan İmirzalıoğlu: Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu

Kenan İmirzalıoğlu: Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu oyuncu ülkemizde yaşanan yangın felaketi ile ilgili şunları söyledi: "Arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten... Belki biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu.

Ünlü oyuncu oyuncu ülkemizde yaşanan yangın felaketi ile ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlar içimiz yanıyor gerçekten... Belki biz tatildeydik ama denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu. Hepimizin Sinem'in de çok canım sıkıldı. Ben hakikaten sütünden endişe ettim. Bayağı dertleniyordu, orada tatil yaptık. Birçok insan tanıyoruz orada, esnaf arkadaşlarımız var. Birçok arkadaşımız var. Haberleri alıyoruz tabii... İçimiz gerçekten kan ağlıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağaç da bir can gibi..."

Kaynak: Hürriyet

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Kenan İmirzalıoğlu: Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyordu - Haberler Magazin
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