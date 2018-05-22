Kenan İmirzalıoğlu 7 Ayrı Köyde İftar Çadırı Kurduruyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, memleketi Ankara'da Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurmak için hazırlıklara başladı.
Anneler Günü'nde eşi Sinem Kobal ile Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret eden Kenan İmirzalıoğlu'nun başka bir niyetle gittiği ortaya çıktı. Oyuncu, Ramazan ayında Ankara'daki 7 köye iftar çadırı kurmaya hazırlanıyor.
YARDIMLARI GİZLEYEREK YAPIYOR
İhtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle bilinen oyuncu, Ramazan'da da hayırsever davranışlarına bir yenisini eklemek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı'nda Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan Kenan İmirzalıoğlu, bu Ramazan'da hemşehrilerine iftar yemeği vermek için organizasyon yaptı. Bunun yanı sıra çok sayıda öğrenci ve şehit ailesine destek veren oyuncu, yardımları gizli yapmaya özen gösteriyor.
7 AKŞAM 7 İFTAR YEMEĞİ VERECEK
Ramazan'ın son haftasındaki 7 akşam, 7 ayrı köyde iftar çadırı kurdurtacak olan oyuncu, hazırlıkları Ankara ziyareti sırasında tamamladı. Başarılı oyuncu, bunu her ne kadar gizli tutmaya çalışsa da yaptığı yardımı köy halkı ortaya çıkardı.
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ramazanda allahherkesin hayrını kabul etsin aynı hassasiyeti zengin müslümanlar malının kırkta birini vererekte yaparsa islamın zekat şartınıda unutmamış olurlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gezide kaybolan itibarını ve en yakın arkadaşı ardanın nişanlısına çöktüğü için kaybolan itibarı kurtarma girişimleri. Olay şu şiişt gazeteci arkadaşlar ben yardım yapacam ama siz gizli yazın haaa. . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Fako ve mülayim... sizde hiç doymuyorsunuz. Nekadar yazsalar yazsınlar, sizde hep... daha çok olsaydı fln. takdir etmeyi ve şükretmeyi bilin. 7 gün 7 köyde. 49 iftar çadırları anlamına geliyor.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ALLAHTAN GİZLİ YAPIYOR. MAŞALLAH YAPTIĞI HERBİŞEYİ TEK TEK YAZMIŞSINIZ. . HANİ NERDE GİZLİLİK:) ALEMSİNİZ. . . .Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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MAŞALLAHCevap Yaz 6 Yayından Kaldır