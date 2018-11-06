Kenan Doğulu ve Beren Saat Tam Bir Edis Hayranı Çıktı! Gittikleri Yere Davet Ediyorlar

Kenan Doğulu ve Beren Saat Tam Bir Edis Hayranı Çıktı! Gittikleri Yere Davet Ediyorlar

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat Edis hayranı çıktı.

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in hayran olduğu şarkıcı ortaya çıktı. Her gittikleri yere Edis'i de davet eden ünlü çift, ev partilerini de Edis olmadan yapmıyor.

KENAN DOĞULU ŞARKI ALMAK İSTİYOR

Son olarak Zorlu Ruffles konserinin ardından Edis ile buluşan Beren Saat ve Doğulu, Edis'in şarkılarında dans etmekten keyif aldığını söyledi. Öte yandan Doğulu'nun Edis'ten şarkı almak istediği de söylentiler arasında.

YURT DIŞI GEZİSİNE DE BERABER ÇIKACAKLAR

Çiftin yakın bir zamanda da Edis ile birlikte yurt dışı gezisi planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

  • YETMİŞ3:
    Hayatta ki en büyük isteklerimden biri de bu tür ünlülerin asgari ücrete kadar düşüp geçimlerini izlemek. Asgari ücretten başka hiç bir gelirleri olmadan.
    Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • ASLAN YİLDİRİM:
    Biktilar biktilar aynı sürat aynı yüz ,şaşırdık kk işleri ne, olabilir mi acaba, yatırım amaçlı belki de enteresan enteresan biz okul olarak şokkk
    Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.