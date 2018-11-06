Kenan Doğulu ve Beren Saat Tam Bir Edis Hayranı Çıktı! Gittikleri Yere Davet Ediyorlar
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat Edis hayranı çıktı.
Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in hayran olduğu şarkıcı ortaya çıktı. Her gittikleri yere Edis'i de davet eden ünlü çift, ev partilerini de Edis olmadan yapmıyor.
KENAN DOĞULU ŞARKI ALMAK İSTİYOR
Son olarak Zorlu Ruffles konserinin ardından Edis ile buluşan Beren Saat ve Doğulu, Edis'in şarkılarında dans etmekten keyif aldığını söyledi. Öte yandan Doğulu'nun Edis'ten şarkı almak istediği de söylentiler arasında.
YURT DIŞI GEZİSİNE DE BERABER ÇIKACAKLAR
Çiftin yakın bir zamanda da Edis ile birlikte yurt dışı gezisi planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
YORUMLAR (15)
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Hayatta ki en büyük isteklerimden biri de bu tür ünlülerin asgari ücrete kadar düşüp geçimlerini izlemek. Asgari ücretten başka hiç bir gelirleri olmadan.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Evlilik üç kişiyle mi sürüyor, yedi kocalı hürmüz mü var.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Biktilar biktilar aynı sürat aynı yüz ,şaşırdık kk işleri ne, olabilir mi acaba, yatırım amaçlı belki de enteresan enteresan biz okul olarak şokkkCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Körler sağırlar birbirini ağırlarCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Bu ne iştir.her yeremi götürüyorlarmış.oda kim ki?Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır