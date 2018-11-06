Kenan Doğulu ve Beren Saat Tam Bir Edis Hayranı Çıktı! Gittikleri Yere Davet Ediyorlar

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in hayran olduğu şarkıcı ortaya çıktı. Her gittikleri yere Edis'i de davet eden ünlü çift, ev partilerini de Edis olmadan yapmıyor.

KENAN DOĞULU ŞARKI ALMAK İSTİYOR

Son olarak Zorlu Ruffles konserinin ardından Edis ile buluşan Beren Saat ve Doğulu, Edis'in şarkılarında dans etmekten keyif aldığını söyledi. Öte yandan Doğulu'nun Edis'ten şarkı almak istediği de söylentiler arasında.

YURT DIŞI GEZİSİNE DE BERABER ÇIKACAKLAR

Çiftin yakın bir zamanda da Edis ile birlikte yurt dışı gezisi planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.