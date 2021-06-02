Kenan Doğulu'dan yelkenli şov
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Kenan Doğulu'dan yelkenli şov

Kenan Doğulu'dan yelkenli şov
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dergi çekimleri için Bodrum'da olan Kenan Doğulu, önceki gün Voyage Hotels'in iskelesinde görüntülendi.

Dergi çekimleri için Bodrum'da olan Kenan Doğulu, önceki gün Voyage Hotels'in iskelesinde görüntülendi.

31 Mayıs olan doğum gününde objektiflerin karşısına geçen şarkıcı, yelkenli teknenin üzerinde şov yaptı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler doğum gününü kutlayınca elleriyle kalp işareti yaparak karşılık veren şarkıcı, yarım saat yelkenli teknenin üzerinde kaldı.

Kaynak: Hürriyet

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