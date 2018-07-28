Kenan Doğulu'dan Mahalle Benzetmesi

Amfi Tiyatro'nun muhteşem akustiğe sahip atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, ''Bu gece burada olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun bir ara vermiştik biliyorum ama artık mahallemize döndük.'' ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin büyük heyecanla beklediği buluşmada Kenan Doğulu, klasikleşen hitlerinin yanı sıra Vay Be albümünde yer alan Issız Ada, Vay Be, Yosun, Yapma ve Dansa Kaldır şarkılarını da seslendirdi.

Altınoluk konseri Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.