Kenan Doğulu'dan arabalı konser
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Kenan Doğulu'dan arabalı konser

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da gerçekleşecek.

Kenan Doğulu'dan arabalı konser
08.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:23

& ;Türkiye'de bir ilk olarak Kerki Solfej'in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 – 27 Haziran'da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak. Kerki Solfej, toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla "Arabalı Konser"lerine başlıyor. İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak. 26 Haziran'da Kenan Doğulu ile başlayacak etkinliğin biletleri, 10 Haziran saat 11: 00'da Biletix'ten satışa sunulacak.& ;

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Kaynak: Snob Magazin

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