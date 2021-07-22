Kenan Doğulu, Çeşme'yi coşturdu

Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Kenan Doğulu, Kerki Solfej'in düzenlediği "Yaz Konserleri" kapsamında önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

1 yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, geçmişten günümüze söylediği sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Sanem-Ralf Tezman, İbrahim Kutluay, Ronit Gülcan Hakko, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlü isimler de vardı.

Ronit Gülcan Hakko

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri

İbrahim Kutluay

Ralf-Sanem Tezman

Kaynak: Hürriyet