Kenan Doğulu Bursa'da Konser Verdi

BURSA(AA) - Bursa Nilüfer Caz Festivali kapsamında Kenan Doğulu "İhtimaller Konseri"yle Bursalı sevenlerine konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Doğulu orkestrasına gitarıyla eşlik etti.

Doğulu, konserinde ilk ve son albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede, "Tencere Kapak", "İlk Adımı Sen At"ve "Pamuk Kalbinden Taşınıyorum" gibi şarkılarda Kenan Doğulu'ya zaman zaman müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan Doğulu uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA