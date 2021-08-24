Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap

Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kenan Doğulu, Seren Serengil'in kendi programında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Serengil'in, "Kenan koronavirüs olmasına rağmen sahneye çıktı" iddiasına bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Kenan Doğulu, Seren Serengil'in iddialarına cevap verdi. Serengil'in geçtiğimiz günlerde programında Kenan Doğulu'nun koronavirüs olmasına rağmen sahneye çıktığını dile getirmişti. Sosyal medyadan cevap veren şarkıcı, iddiaları yalanladı. Doğulu, "Sevgili dostlarım dün hakkında haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptığım PRC testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyordum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz" dedi.

Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap

Kaynak: Snob Magazin

Şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktığı iddiasını yalanladı
Şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktığı iddiasını yalanladı
Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
Seren Serengil, cezaevinde geçirdiği üç günü anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı
Seren Serengil: Kenan Doğulu koronalı şekilde sahneye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Barış Arduç Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Marcao Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:27:05. #1.15#

title