Kenan Doğulu'dan Seren Serengil'e cevap

Kenan Doğulu, Seren Serengil'in kendi programında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Serengil'in, "Kenan koronavirüs olmasına rağmen sahneye çıktı" iddiasına bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Kenan Doğulu, Seren Serengil'in iddialarına cevap verdi. Serengil'in geçtiğimiz günlerde programında Kenan Doğulu'nun koronavirüs olmasına rağmen sahneye çıktığını dile getirmişti. Sosyal medyadan cevap veren şarkıcı, iddiaları yalanladı. Doğulu, "Sevgili dostlarım dün hakkında haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptığım PRC testimin sonucu negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyordum zaten. Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin