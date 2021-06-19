"Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge" Çiftalan Parkuru'nda koşulacak
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"Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge" Çiftalan Parkuru'nda koşulacak

'Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge' Çiftalan Parkuru'nda koşulacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından bu yıl hayatını kaybeden İSOFF üyesi Kenan Çarpışantürk anısına organize edilen İSOFF Challenge turnuvası 26 Haziran Cumartesi günü Çiftalan Parkuru'nda yapılacak.

İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından bu yıl hayatını kaybeden İSOFF üyesi Kenan Çarpışantürk anısına organize edilen İSOFF Challenge turnuvası 26 Haziran Cumartesi günü Çiftalan Parkuru'nda yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 3 ayak olarak organize edilecek olan "Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge"in ilk ayağı 26 Haziran'da, 2. ayağı ise 4-5 Eylül tarihlerinde ve 3. ayağı ise 2-3 Ekim'de koşulacak.

Toplu kalkış ve eleme usulü koşulacak yarışta 4×4, 4×2 Buggy ve SSV araçlar start alabilecek. Araçlarda sürüş emniyetini bozmamak kaydı ile her türlü modifikasyon serbest olacak.

Sıralama turları sonucu, zamanlarına göre konumlanacak ekipler, formasyon turunun ardından 4 tur sürecek yarışa başlayacak. 4,7 kilometre uzunluğunda farklı engelleri içeren parkur geniş virajlı yapısı ile araçların birbirlerini geçmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı.

İlk elemelerde en iyi zamanı yapan 32 ekip ikinci elemelere hak kazanacak, ikinci elemelerde ise en iyi zamanı yapan 16 ekip üçüncü elemelerde yarışacak. Üçüncü elemelerin sonunda, kalan 8 ekip finalde start almaya hak kazanacak.

Saat 10.45'de sıralama turları ile başlayacak olan organizasyon, 18.00'deki ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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"Kenan Çarpışantürk İSOFF Challenge" Çiftalan Parkuru'nda koşulacak - Haberler Spor
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