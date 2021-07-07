Kenan Aydoğan kimdir? Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan nereli, kaç yaşında?
7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Kenan Aydoğan kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Kenan Aydoğan daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Kenan Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...
Kenan Aydoğan kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kenan Aydoğan nerede görev aldı? Eskişehir Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan nereli, kaç yaşında? İşte Kenan Aydoğan'ın kariyeri!
KENAN AYDOĞAN KİMDİR?
İl Emniyet Müdürümüz, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem?isini ise 1985 yılında bitirdi.?
1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.
2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.
26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı görevini yürütmekteyken, 19.08.2017 tarihli kararname ile Sivas İl Emniyet Müdürü olarak görev almaktaydı.
7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan resmi gazete kararı ile Trabzon Yeni Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.