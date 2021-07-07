Kenan Aydoğan kimdir? Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan nereli, kaç yaşında?

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Kenan Aydoğan kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Kenan Aydoğan daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Kenan Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...