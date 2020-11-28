Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici"

28.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:06

- Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici" Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Başakşehir gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı 3-0'dan geri döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

- Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici"

İSTANBUL - Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, Başakşehir gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı 3-0'dan geri döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, "Denizlispor için çok büyük moral oldu. 3-0'dan Başakşehir gibi takıma 3 gol atıp beraberliği yakalamak büyük moral oldu. Başta oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza, bize güvenen Denizli halkına bu güvenlerinin boşa çıkmadığını gösterdiler. Denizlispor onuruyla, şerefiyle kendine yakışan futbolu oynamak için mücadele eder. Kazanırız, kaybederiz fark etmez. Bugün en azından ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici. Kulübümüze de hayırlı olsun. Tabii işimiz bitmedi. Ligde kıran kırana mücadele var. Denizlispor'u daha iyi yerlere çıkarmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Kenan Atik, son olarak da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kenan Atik: 'Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici'
Kenan Atik: 'Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici'
Kenan Atik: 'Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici'
Kenan Atik: 'Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN

İlgili Haberler

Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi
TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3
TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3
Chelsea'nin Fransız Takımlarına Attığı En İyi Goller
Chelsea'nin Fransız Takımlarına Attığı En İyi Goller
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Deniz Türüç Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenan Atik: "Ligin en iyi takımlarında birine 3-0'dan geri dönmek sevindirici" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:15:34. #1.15#
title