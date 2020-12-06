Kenan Atik: "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kenan Atik: "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu"

06.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:31

Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Kenan Atik, hakemlerin üzerine çok gidildiğini belirterek, "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Kenan Atik, hakemlerin üzerine çok gidildiğini belirterek, "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu. Her şey normal, kurallara uygundu. Ali Palabıyık'a teşekkür ederim. Çok iyi maç yönetti" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, ikinci yarıda oyunun hakkı olarak en azından beraberliği koparamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın en çok konuşulan konularından olan hakem hatalarına değinen Atik, "Hakemlik bir iş yoktu. Bu kadar ayyuka çıkacak, hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu. Her şey normal, kurallara uygundu. Penaltıda öyleydi, Serdar'ın yediği sarı kartta öyleydi, kırmızı kartta öyle. Yani kurallara aykırı hiçbir şey yok. Hakem kuralları uyguladı sadece. Biz futbolun içinde olan insanların konuşurken, seyrederken bazı şeyleri doğru görüp, doğru yorumlaması lazım. Sanki hakem yüzünden bu baskıyı yediler, kırmızı kart gördüler, penaltı oldu. Böyle saçmalık olmaz. Bunu bir kere konuşalım. Televizyonlarda tekrar tekrar gösteriyor. Serdar'ın ilk sarı karttı da doğru, ikinci sarı karttı da doğru, penaltı da doğru. Bunun itiraz edilecek nesi var. Hakemi bağlayacak nesi var. Ali Palabıyık'a teşekkür ederim. Çok iyi maç yönetti. 2-0 mağlup olduk, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ALTAY GİBİ İYİ BİR KALECİ VARDI, GEÇEMEDİK"

Maçın en çok konuşulan isimlerinden bir diğeri ise Fenerbahçe kalesinde başarılı kurtarışlar yapan kaleci Altay Bayındır oldu. Altay, kurtardığı penaltı vuruşunun yanı sıra yeşil-siyahlıların ikinci yarıdaki etkili oyununa rağmen kalesini gole kapattı. Kenan Atik, Altay Bayındır'dan övgüyle bahsederek, "Ama dediğim gibi biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik ama karşımızda Altay gibi iyi bir kaleci vardı, geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Onun için söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Toparlanacağız, önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rodallega'nın ise ağrıları olduğunu belirten Atik, "Yarın kontrole gidecek. İnşallah maça yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)

Kenan Atik: 'Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu'
Kenan Atik: 'Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu'
Kenan Atik: 'Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu'
Kenan Atik: 'Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

İlgili Haberler

Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur
Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
Yukatel Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek
Yukatel Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cansu Dere Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenan Atik: "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:30:47. #1.15#
title