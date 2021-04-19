Kenan, Alpay'dan intikamını alıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, "Benim Adım Melek" altmış ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Benim Adım Melek" te bu hafta neler olacak:

Alpay'a ulaşamayan Funda Adana'da duramaz ve Antep'e döner. Alpay, yurtdışına kaçacağı günü beklerken, Funda'nın döndüğünü duyan Kerem babasını bulmak için kapıya dayanır.Funda ile aralarında çıkan tartışmadan sonra konağa dönen Kerem'i polis gözaltına alır. Melek ve Halil, bir yandan da Alpay'ın izini sürmektedir. Halil'in olan bitende Kenan'ın parmağı olduğundan şüphelenmektedir. Ancak kimseyi buna ikna edemeyince Kenan'ın peşine düşer. Alpay'ı sakladığına neredeyse emin olan Halil, Kenan'ın evine baskın verir. Halil Alpay'ı orada bulacak mı? Gözleri önünde oğlu gözaltına alınan Melek, Kerem'in Funda'nın bebeğine kastettiğini öğrenince ne yapacak? Ömer tayin işlemlerini durdurmayı başarabilecek mi yoksa ailesini ve Defne'yi geride bırakıp gitmek zorunda mı kalacak? Kerem üstüne atılan iftiradan kurtulabilecek mi?

Kaynak: Bültenler