Kena: Bridge of Spirits, 24 Ağustos'ta çıkıyor
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Kena: Bridge of Spirits, 24 Ağustos'ta çıkıyor

27.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:19
Kena: Bridge of Spirits, 24 Ağustos'ta çıkıyor

Epic Games Store üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Geliştirici Ember Labs, Kena: Bridge of Spirits'in 24 Ağustos'ta Epic Games Store üzerinden PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için dijital olarak piyasaya çıkacağını duyurdu.

Oyunu ön sipariş ile alabilirsiniz. Epic Games Store'da standart sürüm 69,00 TL ve deluxe sürüm 79,00 TL. PlayStation Store'da standart sürüm 284,00 TL ve deluxe sürüm 359,00 TL olarak fiyatlandırıldı.

Kena: Bridge of Spirits Tanıtım Yazısı

Benzersiz bir yoldaş mekaniği ve heyecan verici çarpışmalara sahip büyüleyici bir maceraya atılın.

Keşifler ve hızlı çarpışmalarla dolu göz alıcı bir dünyada kurulu, hikaye odaklı bir aksiyon-maceraya kendinizi kaptırın. Kutsal dağ tapınağı arayışında terk edilmiş bir köye doğru yola çıkan genç bir Ruh Rehberi Kena olarak oynayın.

Ölüleri ve çürüyen elementleri ayrıştırarak dengeyi sağlayan, Rot olarak bilinen minik ruhları bulun ve onlardan oluşan ekibinizi büyütün. Yoldaşlarınızın yeteneklerini geliştirin, çevreyi ustalıkla kullanmak için yeni yollar bulun ve gezgin ruhların hapsolduğu büyük bir ormanda saklı olan unutulmuş bir topluluğun sırlarını açığa çıkarın.

Takımınızı kurun

Güçlü yetenekler kazanmak, keşifler yapmak ve çevreyi değiştirmek için Rot bulup toplayın.

Keşfedin

Bir zamanların görkemli dünyasını yeniden canlandırmak için Ruhlar Alemi'ndeki güçten faydalanırken, unutulmuş bir köy ve ilginç bir laneti ortaya çıkarın.

Hızlı çarpışmalar

Her fırsatta Kena'ya meydan okuyan, hapsolmuş ve yola devam edemeyen kötücül Ruhlarla mücadele edin. 

Kena: Bridge of Spirits Oynanış Fragmanı

Kaynak: Playerbros

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