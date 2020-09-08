75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi
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75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi

Geçirdiği 75 operasyonla kendini Ken Bebek'e benzetmeye çalışan ve cinsiyet değiştirip kadın olan Jessica Alves, Bodrum'da objektiflere takıldı.

08.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:19

Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada "Ken Bebek" olarak nam salan Brezilyalı Rodrigo Alves, son geçirdiği operasyonla cinsiyet değiştirip kadın olmuştu. Vücudunda neredeyse her yerini değiştiren Alves, tatil rotasını Türkiye'ye çevirerek Bodrum'a geldi.

75 OPERASYON GEÇİRDİ

Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70'e yakın operasyon geçirmişti. "Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim" diyen Jessica Alves, toplamda 75 operasyon geçirdi.

Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir otelde tatil yapan Jessica Alves marinada araçtan inerken objektiflere takıldı. Meraklı bakışlar arasından marinaya giren Alves objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi

Kaynak: İHA

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