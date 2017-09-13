Kemoterapi Hastalarından 6. Umudun Renkleri Resim Sergisi

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gündüz kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalar tarafından yapılan resimlerden oluşan "6. Umudun Renkleri Resim Sergisi" açıldı.



50 hasta tarafından serbest çalışma ile yapılan 84 resim, Altındağ ilçesi Hamamönü Mahallesi Sanat Sokağı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Öner Odabaş, serginin açılışında, kanser hastalarının tedavisinin bir bütün olduğunu söyledi.



İlacın kanser tedavisinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ama kişilerin manevi olarak da kendilerini iyi hissetmeleri ve bir şeyler üretebilmesinin önemli olduğunu belirten Odabaş, "Bu etkinliği biz çok önemli buluyoruz. Sanatsal etkinliklerle hastaların kendilerini ifade etmeleri hakikaten çok güzel." dedi.



Başhekim Prof. Dr. Nurullah Zengin de hastaların yaptığı resimleri insanlarla paylaşmanın kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirdi.



Onkoloji hastalarıyla uğraşan hekimler olarak hastalara en iyi tedaviyi verebilmenin vazifeleri olduğunu aktaran Zengin, şöyle devam etti:



"Dünyada bir başka merkezde görmediğimiz bu uygulamayı biz hastalarımıza yapmayı düşündük ve bugün 6'ıncı sergimizle buradayız. Bu tecrübeyi kendimizde saklı tutmak gibi bir düşüncemiz yok. Yaklaşık bir sene önce aynı uygulamayı Şanlıurfa'da yaptık. Eline hiç fırça almamış 60'lı yaşlardaki büyüklerimiz resim yaptı. O resimleri uluslararası programlarda gururla sergiledik."



"Kemoterapiye heyecanla gittim"



Kemoterapi ünitesinde tedavi gören Nilüfer Demirhan ise yaklaşık 5 yıldır meme kanseri ile mücadele ettiğini, kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü söyledi.



Kemoterapi öncesi kanser hastalarının psikolojik bazı sıkıntılar çektiğini vurgulayan Demirhan, "Ben tam tersi kemoterapi öncesi hastaneye resim yapacağız diye heyecanla gittim. Bu aktivite hem psikolojik hem de fiziken çok iyi geldi. Evimde de sergi açacak kadar resimim oldu." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından sergi, protokol üyeleri tarafından açıldı. Sergi, 1 hafta gezilebilecek.