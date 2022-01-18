Kemikli rampalarında etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Kemikli rampalarında etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçlar ve otomobiller yolda kaldı.