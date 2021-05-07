Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda kendisi gibi mücadele edenlere dikkat çekmek için 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' sloganıyla onlarca tanınmış kişiyi bir araya getirerek bir video hazırladı.

Eskişehir'de doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda kendisi gibi mücadele edenlere dikkat çekmek için 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' sloganıyla onlarca tanınmış kişiyi bir araya getirerek bir video hazırladı.

Eskişehir'de yaşayan cam kemik hastası Burak Sakçı, 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası kapsamında bir video hazırladı. Hastalığı hakkında farkındalık oluşturarak hem vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak hem de diğer hastalara umut olmayı amaçlayan Sakçı, hazırladığı video ile farklı sektörlerde yer alan dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. "Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam" sloganıyla oluşturulan görüntülerde; ünlü sporcular Merih Demiral, Servet Çetin, Dorukan Toköz gibi çok sayıda futbolcunun yanı sıra tecrübeli antrenör Yılmaz Vural gibi isimler cam kemik hastalığına dikkat çekti. Daha önce de yaşadığı hastalığı anlatmak için bir kitap yazan Sakçı, hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, cam kemik hastaları, onların tedavisinde yardımcı olan doktorlar, ünlü futbolcular, basın mensupları gibi birçok alanda tanınmış kişiler bulunuyor.

"Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı"

Cam kemik hastalığı hakkındaki farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade eden Burak Sakçı,"6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası, tüm dünyada bu şekilde biliniyor. Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı. Bu farkındalığı artırmayı sağlamak amacıyla böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Geçen sene de kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu sene daha farklı bir video hazırlayarak daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Farkındalığı artırıp insanlar bilinçlendirmek adına hazırladım bu videoyu" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler"

Hazırladığı video ile cam kemik hastalığı bulunan vatandaşlara umut olmak istediğini söyleyen Sakçı, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Sloganımız da 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' bilindiği üzere. Kimse vazgeçmesin. Kendi sınırları çerçevesinde cam kemik hastaları ve herkes başarabilir. Ben inandım, azmettim ve başardım. Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım. Umarım başarabilmişimdir. Her cam kemik hastası aynı seviyede değil, bunu belirtmek isterim. Kendi yaşam kalitelerini artırmak adına hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. İmkanları varsa ameliyat olup daha yaşanılabilir bir hayat sunabilirler kendilerine. Her şey tamamen kendi ellerinde."

"Yüzmek bizler için çok önemli"

Hastalığın kesin tedavisinin bulunmasını istediğini belirten Burak Sakçı, cam kemik hastalığında yüzme aktivitesinin önemine değindi. Video içerisinde yer alan kişilerden de bahseden Sakçı, "Aklıma gelenleri söyleyecek olursam, Merih Demiral, Dorukan Toköz, Yılmaz Vural, İsmail Baki Tuncer gibi isimler video da var. Beni seven ve bana değer veren sevdiğim dostlarım var. Umarım hazırladığım video birçok kitleye ulaşır. En büyük isteğim cam kemik hastalığının kesin tedavisinin bulunup hidroterapi havuzlarının çoğaltılması çünkü yüzmek bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
Kemikleri kırılsa da umutları sağlam
Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kemikleri kırılsa da umutları sağlam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:22:51. #1.15#

title