Kemiklere zarar veren besinlere dikkat !

04.11.2019 11:37

Beslenme kemik sağlığını korumak için de önemlidir.Çocukluk çağındatüketilen gıdalar ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.

Özellikle başta kalsiyum ardından D Vitamini,K vitamini,fosfor ve magnezyumdan zengin besinleri tüketmek kemik gelişimini ve sağlığını korumak için önemlidir.

Süt ve süt ürünleri (yoğurt,peynir,kefir gibi..) dışında balıklardan bazıları (somon,ton,sardalya gibi..) ayrıca karaciğer içinde oldukça faydalı olan enginar bunun dışında sebzelerden ıspanak,kırmızı biber,brokoli lahanası,domates,muz,portakal gibi besinler, belirli ölçüde tüketmek kemik sağlığı açısında önem taşır.

Kemik gelişimi için gerekli besin kaynaklarından özellikle kefir, yoğurt, peynir ve sütvücudumuzda 35 yaşına kadar stok oluşturabiliyor. Yani 35 yaşına kadar alınan bu tarz gıdalar ileride oluşabilecek kemik erimesinin önüne geçebilecekken bu yaştan sonra alınan kalsiyum depoları, stoklarımızı arttırmaz, sadece mevcut depoyu muhafaza eder.

Ancak kemik sağlığı için zararlı olan bazı besinlerde yok değil..Öncelikle tuz,yapılan araştırmalar göre tuzu aşırı tüketen kişilerde kemiğin kırılma olasılığı 4 kat fazla olarak ortaya çıkmıştır.Bu nedenle tuz tüketimine kemik sağlığı içinde özen gösterilmeli..Ayrıca asitli içecekler kemiklerin tükenmesine neden olabiliyor..Bu nedenle asitli içeceklerin tüketimine dikkat edilmelidir.Yine çok fazla protein tüketmek kemikler için zararlı olabiliyor.Kahve bir çok kişi için vazgeçilmez içecektir ancak günde 2 fincandan fazla kahve tüketmek kahvenin içerindeki ksantin ile idrara kalsiyum salınımı arttırır bu da yavaşça kemiklerin demineralize olmasına neden olur.Bu nedenle kemik sağlığı için günde 2 Fincandan fazla kahve tüketmemek gerekir. Ayrıca sigara kemikler için son derece zararlıdır. Sigara, kemiğin beslenmesini sağlayan yeni damar oluşumunu engeller ve mevcut damarların da tıkanmasına yol açar.

Kaynak: Bültenler