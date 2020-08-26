Kemik tümörü hastası gencin hayali gerçek oldu
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Kemik tümörü hastası gencin hayali gerçek oldu

Kemik tümörü hastası gencin hayali gerçek olduİZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan kemik tümörü hastası 19 yaşındaki Gül Özkaya'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Özkaya'yı hayranı olduğu sanatçı Mustafa Ceceli ile görüntülü görüştürdü.

26.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:35

Kemik tümörü hastası gencin hayali gerçek oldu

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan kemik tümörü hastası 19 yaşındaki Gül Özkaya'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Özkaya'yı hayranı olduğu sanatçı Mustafa Ceceli ile görüntülü görüştürdü. En büyük hayali gerçek olan gencin sevinci duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan kemik tümörü hastası 19 yaşındaki Gül Özkaya'yı ziyaret etti. Özkaya'nın en büyük hayalinin hayranı olduğu ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile görüşmek olduğunu öğrenen Milletvekili Dağ, bu isteğini yerine getirmek için hareket geçti. Cep telefonundan Ceceli'yi görüntülü olarak arayıp, Gül Özkaya ile görüşmelerini sağladı. Ceceliyi karşısında gören Gül'ün sevinci Dağ ve beraberindekilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Görüntülü konuşmada Ceceli, Özkaya'ya, "Ne kadar güzel ışıl ışıl gülümsüyorsun. Çok güzel şarkılar yaptım hepsini dinle" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da "Benim hafızamda Gül'ün gülümsemesi kaldı. Yolunuz İzmir'e düşerse sizi buluşturmaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

Güz Özkaya, Ceceli ile görüşme hayalinin gerçekleşmesine yardımcı olan Milletvekili Dağ'a teşekkür etti.

Kemik tümörü hastası gencin hayali gerçek oldu

Kaynak: DHA

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