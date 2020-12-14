"Kemik suyunun azı yarar, çoğu zarar"

Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncini artırdığını söyleyen Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kemik suyunun azı yarar, çoğu zarar. Hayvansal yağ kaynağı olan kemik suyu yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle kalp-damar ve kan kolesterol düzeyleri yüksek olan hastalarla fazla kilolu bireyler için uygun olmayabilir" dedi.

Çorbaların vazgeçilmezi kemik suyunun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncinin artmasını sağlayan bir besindir. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlendirir. Doğal olarak kolajen içeren kemik suyu, hücrelerin yenilenmesini sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, hücreleri yaşlanmaya karşı korur" diye konuştu.

"KALP VE KOLESTEROL HASTALARI DİKKATLİ TÜKETMELİ"

Birçok faydası bulunan kemik suyunun bazı kişiler için tehlikeli olabileceğini belirten Gençyürek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kemik suyunun içerisinde bulunan arginin aminoasidi güçlü bir anti-inflamatuardır ve vücuttaki iltihaplanmaların azalmasını sağlayarak vücut direncini artırır. Bağırsak florasının da düzenlenmesinde kemik suyunun etkisi büyüktür. Sindirimi kolay bir besin olması da avantajdır. Sağlık üzerine bağışıklık güçlendirici etkisi başta olmak üzere birçok olumlu katkısı varken tüketilme aşamasında dikkatli olmakta fayda var. Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler, kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir."

"EN İDEALİ İLİKLİ KEMİĞİ 4-5 SAAT KAYNATMAK"

Diyetisyen Gençyürek, kemik suyunun hazır olanının değil, evde yapılanının yararlı olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Her şeyin evde yapılanı makbuldür. Bu nedenle kemik suyu tüketecek kişilerin mümkünse evde yapmasını, hazır almamasını tavsiye ederim. Evde yapmaya vakti olmayanlar ise güvendikleri yerlerden içeriklerini kontrol ederek temin edebilirler. Kaliteli bir kemik suyu elde etmek için öncelikle yapmamız gereken, güvendiğimiz ve bildiğimiz bir market veya kasaptan ilikli kemik istemektir. Pişirme esnasındaki önemli nokta, ilikli kemiğin uzun süre kaynatılmasıdır. Kaynatma aşamasında içerisine eklenen karabiber, soğan, sarımsak, taze sebze ve sebze sapları ile de kemik iliği suyunun besleyici değeri artırılmalıdır. İlikli kemiği 4-5 saat kaynatmamız en doğrusudur, ilave edeceğimiz baharat ve sebzeleri ise kaynatma aşamasının son 1 saatinde ekleyebiliriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı