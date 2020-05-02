Kemik kolyeyi polise 1.5 milyon liraya satmaya çalışmışlar

KÜTAHYA'da bir eve yapılan baskında ele geçirilen 6 bin 163 parça tarihi eserin, Tunç ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

KÜTAHYA'da bir eve yapılan baskında ele geçirilen 6 bin 163 parça tarihi eserin, Tunç ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin el yapımı olduğu belirlenen kemik kolyeyi alıcı gibi davranan polislere 1,5 milyon lira satmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ocak ayında tarihi eser sattığı belirlenen ve 2 ay takip ettikleri 2 şüphelinin bulunduğu eve mahkeme kararıyla baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda koli ve valizlerin içerisindeki heykel, mızrak ucu, takı çeşitleri, kolye, savaş aletleri, haçlar, testi, su kapları ile sikkeler olmak üzere 6 bin 163 parça eser ele geçirildi. Ana tanrıça Kybele heykeli, 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 savaş ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş/tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testinin de aralarında bulunduğu 6 bin 163 parça eser koruma altına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.KOLYE İÇİN 1.5 MİLYON LİRA İSTEMİŞLER

Kütahya Müze Müdürlüğü'nce eserlerin incelemesi tamamlandı. Eserlerin, Tunç ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin tarihi eserleri Kütahya kent merkezinin yanı sıra ilçelerinde çeşitli zamanlarda yapılan kaçak kazılarda bulduğu tespit edildi. Yetkililer ele geçirilen tarihi eserlerle yeni bir müze kurulabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA