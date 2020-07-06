Kemik iliği nakli olup öğrencilerine kavuşmak istiyor
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Kemik iliği nakli olup öğrencilerine kavuşmak istiyor

İzmir'de lenf kanserine yakalanan yüzme eğitmeni 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kök hücre nakli olup çok sevdiği ögrencilerine yeniden kavuşmak istiyor.

Kemik iliği nakli olup öğrencilerine kavuşmak istiyor
06.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:49

İzmir'de lenf kanserine yakalanan yüzme eğitmeni 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kök hücre nakli olup çok sevdiği ögrencilerine yeniden kavuşmak istiyor.

Bornova ilçesinde yaşayan, Ege Üniversitesi (EÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olan Uygutalp, geçen yıl nisan ayında belinde başlayan ağrının ardından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından lenf kanseri teşhisi konulan Uygutalp'e kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı.

Genç hastaya geçen aralık ayında kendi kemik iliğinden nakil yapan doktorlar, tedavinin olumlu yanıt vermemesi üzerine Uygutalp'e başka bir donörden kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi.

Ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenen Uygutalp, hastaneden taburcu edildi.

TÜRKÖK'ten gelecek müjdeli haberi evinde bekleyen genç hasta, zamanını ailesiyle geçiyor.

"3 tüp kan hayat kurtarıyor"

Efecan Uygutalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lenf kanseri teşhisi konduğunda çok şaşırdığını, anne ve babasının üzülmemesi için bir süre hastalığını onlardan sakladığını söyledi.

Tedavi sürecinde moralini bozmadığını belirten Uygutalp, "Sporcu olduğum için bu hastalıkla daha güçlü mücadele ediyorum. Ailem ve arkadaşlarım beni bu süreçte hiç yalnız bırakmıyor. Onların verdiği moral ile bana uygun kemik iliğinin bulunup nakil yapılmasını umutla bekliyorum." dedi.

Uygutalp, hastanede tedavi gördüğü süreçte ilik nakli olan birçok hastayla tanıştığını, arkadaşlarının kendisi için kök hücre bağışçısı olduklarını öğrendiğinde duygulandığını anlattı.

"İlik nakli olup, yeniden öğrencilerime kavuşmak istiyorum"

En büyük isteğinin kemik iliği naklinin ardından sağlığına kavuşmak olduğunu vurgulayan Uygutalp, şunları kaydetti:

"Hem hastanede hem de evde olduğum zamanlar en çok yüzme eğitimi verdiğim öğrencilerimi özledim. Onlara eğitim verirken kendimi çok mutlu hissediyordum. İlik nakli olup yeniden öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Hastalığım boyunca beni hiç yalnız bırakmadılar. Görüntülü olarak beni aradılar. Moral verdiler. Benim gibi kök hücre nakli olmayı bekleyen çok hasta var. Herkesin Türk Kızılaya gönüllü kök hücre bağışçısı olmasını istiyorum. Unutulmaması gerekir ki 3 tüp kan hayat kurtarıyor."

Anne Müjde Uygutalp da oğlunun çok güçlü bir insan olduğunu, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen moralini bozmayıp hep kendilerine destek olduğunu aktardı.

Lenf kanserinin nasıl bir hastalık olduğuna ilişkin daha önce bilgilerinin olmadığını anlatan anne Uygutalp, "Doktorlar, oğlumun kemik iliği nakli olması gerekir dedikleri zaman üzüldüm ama inanıyorum ki oğluma en yakın zamanda uygun ilik bulunup nakil edilecek. Bir anne olarak ben en büyük isteğim bu. Vatandaşlardan mutlaka kök hücre bağışçısı olmalarını istiyorum." sözlerine yer verdi.

Baba Hüseyin Uygutalp de oğluyla dışarıda vakit geçirmeyi özlediğini belirterek, "Oğlum hayatta en mutlu zamanlarını öğrencilerinin yanında geçiriyordu. Onun mutluluğunu görmek için görev yaptığı yüzme havuzuna gidip onu izliyorduk. Kemik iliği nakli olup sağlığına kavuşmasının ardından onun öğrencilerine kavuşmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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