Kemerspor 2003 Kulüp Başkanı Minta Güven Tazeledi

Süper Toto 3. Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003'ün olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanı İsmail Selami Minta, yeniden göreve seçildi.



Tekirova Mahallesi'ndeki Kemerspor 2003 Spor Tesisleri'nde yapılan kurula, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, kulüp başkanı Minta ve eski yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Başkan Minta, kurulda yaptığı konuşmada, kulübü Tekirova Belediyespor adı ile devraldıktan sonra kulübün borç içerisinde olduğunu hatırlatarak, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e teşekkür etti.



Kulübün tekrardan kendine gelmesi sürecinde yönetim kuruluyla çok çalıştıklarını belirten Minta, kulübün herhangi bir geliri olmadığını ve bağışlarla ve hayırseverlerin destekleriyle ayakta kaldığını söyledi.



Minta, Türkiye'nin çeşitli ilçelerindeki kulüplerin güzel statları olduğunu belirterek, "Gittiğimiz yerlerde beni görenler bana esprili olarak 'Kemer'in teneke stadı var' diyorlar. Saç kaplamalı stadımız var. Biz artık Kemer'e stat kazandırmanın mücadelesine de girdik." dedi.



Tek listeyle gidilen seçimlerde İsmail Selami Minta başkanlığındaki yönetim, Durmuş Can, Fevzi Taş, Fesih Tamince, Abdullah Sek, Mehmet Dilveren, Şefik Öz, Sabri Ünver, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Cumhur Arıcı, Salih Peker, Çetin Çakallıoğlu, Emin Gül, Osman Minta, Ahmet Ali Tuncer, Eyüp Karacan ve Mehmet Özdemir'den oluştu.