Kemerspor 2003'de Minta Güven Tazeledi

Süper Toto 3. Lig takımlarından Kemerspor 2003'ün olağanüstü genel kurulunda yeni yönetim belirlenirken, kulüp başkanlığına yeniden İsmail Selami Minta seçildi.



Kulübün onursal başkanı ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapmasından birkaç gün sonra, yönetimini toplayan kulüp başkanı İsmail Selami Minta 8 Temmuz'da olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Kulübün Tekirova Mahallesindeki sosyal tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan başkan İsmail Selami Minta, kulübü kuran ve yaşatan herkese teşekkür etti. Devraldıklarında öncelikle kulübün borçlarını temizlediklerini ve ligdeki mücadelede başarılı olmaya çalıştıklarını söyleyen Minta, gelecek yıl 2. lige çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.



"Tek listeyle seçime gidildi"



Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından, İsmail Selami Minta'nın tek listesi oylanarak kabul edildi. Kemerspor 2003'ün yeni yönetimi, İsmail Selami Minta başkanlığında, Durmuş Can, Fevzi Taş, Fesih Tamince, Abdullah Sek, Mehmet Dilveren, Şefik Öz, Sabri Ünver, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Cumhur Arıcı, Salih Peker, Çetin Çakallıoğlu, Emin Gül, Osman Minta, Ahmet Ali Tuncer, Eyüp Karacan ve Mehmet Özdemir'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Mustafa Minta, Adnan Karademir, Osman Can, Orhan Bacaksız ve Murat Top seçildi. - ANTALYA