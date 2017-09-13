Kemerspor 2003, Bir Kişiye Otomobil Verdi

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003'e destek amacıyla düzenlenen piyango çekilişinin talihlisi aracını teslim aldı.



Kemerspor 2003 tarafından Milli Piyango İdaresinin izniyle 30 Ağustos'ta çekilişi yapılan 77 bin 500 lira değerindeki otomobil talihlisine teslim edildi.



Otomobil, Kemerspor 2003 Kulübü Başkanı İsmail Selami Minta, Kulüp Başkan Yardımcısı Durmuş Can ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, 29 yaşındaki Türkan Yılmaz'a teslim edildi.



Minta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemerspor 2003 için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, çekilişi de maddi olarak değil manevi destek amacıyla yaptıklarını söyledi.



Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Minta, Kemer halkından takıma destek olmalarını istedi.



Otomobil talihlisi Türkan Yılmaz ise ilk defa araç sahibi olduğunu belirterek, çekiliş biletini oğlu için çektiğini, aracın kendisine çıktığını öğrenince çok mutlu olduğunu kaydetti.



Yılmaz, Kemerspor 2003'e ligde başarılar dileyerek Minta'ya teşekkür etti.